Avrupa'da Hava Kargo Taşımacılığına Sabotaj İddiası: Rus İstihbaratı Şüphesi

Avrupa'da hava kargo taşımacılığında meydana gelen yangınlarda yangın çıkarıcı cihazlarla sabotaj düzenlendiği, bunların arkasında Rus gizli servisinin olduğundan şüphelenildiği bildirildi.

Alman kamu yayın kuruluşları WDR ve NDR'nin Avrupa güvenlik makamlarına dayandırdığı haberde, hava kargo taşımacılığındaki sabotaja yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonun arkasında, Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun olduğu belirtildi.

Özel habere göre Alman yetkililer ve Avrupalı ortakları, Temmuz 2024'te Leipzig Havalimanı'ndaki DHL Lojistik Merkezinde çıkan yangının ardından birkaç şüphelinin kimliğini tespit etti.

Müfettişlere göre şüpheliler, Litvanya'dan yangın çıkarıcı cihazlar içeren; ikisi Polonya, ikisi ise İngiltere'ye gitmek üzere paketler gönderdi.

Almanya'nın Leipzig kentindeki kargo aktarması sırasında, Londra'ya giden paketlerden biri tutuştu.

Olay, kargo uçağa yüklenmeden önce meydana geldi ve müfettişler cihazın uçuş sırasında patlamamasının "tamamen şans eseri" olduğunu belirtti.

WDR ve NDR'ye göre Avrupalı araştırmacılar, yaklaşık 10 kişilik bir ağ aracılığıyla gerçekleştirilen bu sabotaj eylemleriyle Rus askeri istihbarat servisi GRU'yu ilişkilendiren kanıtlar ortaya çıkardı.

Bu kişilerin resmi istihbarat çalışanları değil, Telegram gibi mesajlaşma servisleri aracılığıyla bu tür görevleri yerine getirmek üzere işe alınan, düşük seviyeli "tek kullanımlık ajanlar" olduğu iddia edildi.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ise olayların arkasında Moskova'nın olduğuna dair iddiaları reddederek bunları "paranoya" ve "komplo teorisi" olarak nitelendirdi.