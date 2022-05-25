Avrupa'da bir ilk: ASPİLSAN seri üretimi başlatıyor! - Haberler

Türkiye, her ne kadar ekonomik koşullar kötü olsa bile, yüksek teknoloji alanında önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ASPİLSAN, Avrupa'nın ilk Silindirik Lityum İyon pil tesisini kurdu. Son yapılan açıklamaya göre ise son adıma geçildi ve şu anda üretim faaliyetleri başlamaya hazır.

ASPİLSAN, yeni silindirik Lityum İyon pil tesisini tamamladı

ASPİLSAN, yerlilik oranı en yüksek şirketler arasında bulunuyor. Hisselerinin de yüzde 98'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının elinde bulunuyor. Bu nedenle yıllardır TSK'nın ihtiyacına göre, kara, hava ve denizde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üretiyordu.

Bununla birlikte artık yalnızca ülkemiz için değil, tüm dünya için önemli bir konumda bulunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 1.5 milyar TL'lik yatırım ile kurulan Avrupa'nın ilk silindirik Lityum İyon pil tesisi, aynı zamanda dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.

ASPİLSAN, lityum iyon pil üretim tesisi makine sistemlerini teslim aldı!

Burada üretilecek yeni nesil batarya paketleri ve silindirik piller, tüm dünyadaki teknolojik cihazların içerisinde kullanılmak üzere ihraç edilecek. Tabii bu noktada ASPİLSAN'ın ülkemizde tek olmadığını belirtelim.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobillerini piyasaya sürecek olan Togg, batarya üretimi konusunda Çinli Farasis şirketiyle daha önce bir anlaşmaya varmıştı. Bunun sonucunda kurulan Siro'nun ise 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacağı söylendi.

Hatta Togg'un batarya üretimindeki ortağı olan Çinli Farasis şirketi, 8 dakikalık şarj ile 250 km gidebilen (yüzde 80+ dolum) ve 1.5 milyon km kullanım ömrü sunan yeni nesil bataryalarını Siro'nun Gemlik tesislerinde üretecek.

Bu nedenle önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde ülkemizin pil üretimi konusunda Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Yerli gelişmiş çözümler, yapılan ortaklıklar ve de teknoloji transferleri sebebiyle de direkt olarak son teknoloji ürünleri piyasaya sürebilecek.

Tabii ASPİLSAN'ın bu noktada duruşu biraz daha farklı. Zira şirket, öz patent ve lisanslar ile üretim yapacak. Yani tamamen yerli bir ürün ortaya çıkaracak. Yıllık üretim kapasitesi 220 MWh olan bu yeni tesiste, dakikada 60 hücre üretilecek. Bu da yıllık olarak 21 milyon 600 bin adet hücreye tekabül ediyor. Üretilen pillerin kapasitesi 2800 mAh, gerilimi ise 3.65V olacak.

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