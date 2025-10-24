Haberler

Avrupa Borsalarında Yükseliş: Stoxx Europe 600 ve İngiltere Endeksi Değer Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,23 artışla 575,76 puana çıktı ve İngiltere, Almanya ve İtalya endeksleri de değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,05 artış gösterdi.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 575,76 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 9.645,62 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 artarak 24.239,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 42.486,67 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yerinde seyrederek 8.225,63 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 1,162 düzeyinde seyrediyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde 51,2 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 52,2 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.