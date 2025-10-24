Avrupa Borsalarında Yükseliş: Stoxx Europe 600 ve İngiltere Endeksi Değer Kazandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 575,76 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 9.645,62 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 artarak 24.239,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 42.486,67 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yerinde seyrederek 8.225,63 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 1,162 düzeyinde seyrediyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde 51,2 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 52,2 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.