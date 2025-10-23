Haberler

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,37 artışla kapanırken, büyük havacılık şirketleri yeni bir uzay projesi için bir araya geliyor. Ayrıca, AB üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,37 artışla 574,43 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 artarak 9.578,57, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 24.207,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 8.225,78 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 artışla 42.381,93 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 1,161 oldu.

Avrupa'nın büyük havacılık şirketleri Airbus, Leonardo ve Thales, uzayda Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'e rakip olacak yeni bir şirket kurmak için bir araya gelme kararı aldı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıkladı.

AB üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19'uncu yaptırım paketine onay verdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel
