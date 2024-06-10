Avrupa Borsaları Sağa Kayış ve Fransa'daki Siyasi Belirsizlikle Düştü

Avrupa borsaları, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağa kayış ve Fransa'da parlamentonun feshedilmesinin yatırımcıları tedirgin etmesinin etkisiyle haftanın ilk iş gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 düşüşle günü 522,16 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 7.893,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 azalarak 34.542,01 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 18.494,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 8.228,48 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 1,075 seviyesinde işlem gördü.

Öte yandan, Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 ile ikinci oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.

Beklenmedik bir kararla 30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini duyuran Macron, "Oylamayla parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." dedi.

Aşırı sağcılar başta olmak üzere muhalefet, "meşruiyetini" kaybettiğini düşündüğü Macron'un bu kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Böylelikle 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'na 50 günden az bir süre kalırken, ülke son 2 yılda 4. kez ulusal seçimler kapsamında sandık başına gitmeye hazırlanmaya başladı.

Analistler, özellikle Fransa'da Ulusal Meclis için yakın zamanda yeni seçimlerin yapılacağı beklentisinin yatırımcılar arasında belirsizliğe neden olduğunu belirterek, bunun da hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Yatırımcılar ülkenin RN'nin müdahaleci ekonomi politikaları ve daha güçlü düzenleme riskinden de endişe duyuyor.

Siyasi belirsizlik özellikle Fransız bankaları hisselerinde baskı oluşturdu. BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole hisseleri sırasıyla yüzde 5,56, yüzde 7,46 ve yüzde 3,70 değer kaybetti.

JPMorgan analistleri yeni seçimle ilgili olarak "Bu karar sürpriz oldu ve büyük bir siyasi olay" yorumunda bulundu.

Avrupa'da aşırı sağın seçimde yükselmesi Avrupa devlet tahvillerini de olumsuz etkilerken, yatırımcılar ağırlıklı olarak Fransız tahvillerini sattı. Fransız tahvillerinin getiri farkı yükseldi.

Fransız tahvillerine gelen satışlar ülkenin 10 yıllık tahvillerin getirisini yüzde 3,24'e yükseltti.