Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) artan enflasyon karşısında daha "agresif faiz artırımları" yapacağı endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) artan enflasyon karşısında daha "agresif faiz artırımları" yapacağı endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,96 değer kaybederek 433,17 puana geriledi. Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,64 değer kaybederken, bu da bütün sektörleri baskıladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.533,79 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,32 düşerek 13.230,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 6.378,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 gerileyerek 22.165,66 puana indi.

Alman otomotiv üreticileri Volkswagen ve BMW hisselerinde de sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 3,6 düşüş görülmesi dikkati çekti.

Bu arada, avro/dolar paritesi yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden 1,0000 seviyesini test ederken, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Söz konusu parite TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,97 azalarak 0,994 seviyesinden işlem gördü.

Bu arada Fed'in ultra şahin para politikası adımlarına devam edebileceği beklentisi son günlerde güçlenmeye devam ediyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan makro ekonomik verilerde ekonomiye ilişkin karışık sinyaller gelse de haziran ve temmuzda ekonomik aktivitenin güçlü kalması piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 52 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı görülüyor.

Avrupa'da yatırımcılar, enflasyondaki artışa, Fed ve ECB'nin enflasyonu frenlemek için daha agresif faiz artırımına gideceğine odaklanırken, başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.