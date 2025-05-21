Avrupa Birliği, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı

Avrupa Birliği, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırma Kararı Aldı
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye halkının barış sürecine katkı sağlamak amacıyla yaptırımları kaldırdıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da benzer bir karar alacağını duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Avrupa Birliği, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının salı günkü toplantısının ardından Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz hafta ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması talimatını vereceğini duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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