Avrupa Birliği, Sudan'daki Çatışmalara Yetersiz Tepki Göstermekle İtham Ediliyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Sudan'daki çatışmalara karşı yetersiz bir tutum sergilemekle eleştiriliyor. AB Komisyonu, sivil kayıpları kınadıklarını belirtse de, eleştiriler devam ediyor ve bölgedeki insani duruma dair endişeler artıyor.

Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki çatışma karşısında yeterince güçlü bir tepki göstermemekle itham ediliyor.

AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında bir gazeteci, AB'nin Sudan hükümetiyle temasa geçmekten geri durarak ve yalnızca insani durumdan endişe duyduğunu belirtmekle yetindiğini, ancak sivil kayıpları kınamadığını ifade ederek, AB'nin tutumunu sordu.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ithamı kabul etmeyerek, sivil kayıpları kınadığını bildirdi.

El Anouni, "Değişen durumları takip ediyoruz. Sahada neler olduğunu takip ediyoruz." dedi.

AB'nin Sudan'daki çatışmayı kınadığını ifade eden el Anouni, çatışmaların binlerce insanın ölümüne, Sudan halkının acı çekmesine neden olduğunu dile getirdi.

El Anouni, savaşa son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "AB olarak uluslararası toplumla el ele çalışmaya devam edeceğiz. Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm diplomatik araçlarımızı kullanacağız ve duruma, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA
