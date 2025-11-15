Haberler

Avrupa Birliği'nin 2026 Bütçesinde Savunma ve Sınır Güvenliği Harcamaları Artırılıyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği, 2026 bütçesinde savunma ve sınır güvenliği harcamalarını önemli ölçüde artırma kararı aldı. Bu kapsamda toplam bütçenin yaklaşık 190 milyar euro olması ve güvenlik harcamalarının 2025'e göre yaklaşık 200 milyon euro artması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin 2026 bütçesinde sınır güveniliği ve savunma harcamalarına ayrılan pay önemli oranda artırılıyor. Birliğin bir yıllık bütçesi yaklaşık 190 milyar euro olacak. Avrupa Birliği (AB), 2025 bütçesine göre daha düşük olması planlanan 2026 bütçesinde savunma ve sınır güvenliği harcamalarını artırma kararı aldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB'ye üye ülkelerin bütçe görüşmelerini yürüten müzakereciler, yaklaşık 190 milyar euro olacağını dile getirdikleri bütçede, güvenlik ve savunmaya, 2025 bütçesine göre yaklaşık 200 milyon euro daha fazla kaynak ayrılacağını ve bu kaleme yapılacak harcamanın 2,8 milyar euro olacağını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, "Göç ve Sınır Yönetimi" başlığı altındaki kalem için, 2026'da 5 milyar eurodan fazla bir kaynak ayrılması planlanıyor. Bu da, 2025'e göre yaklaşık 230 milyon euro artışa tekabül ediyor. Müzakerecilerin üzerinde anlaşmaya vardığı bu miktarların, üye ülkeler ve AP tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak uzmanlar, bu onayın bir formalite olduğu görüşünde. Parlamento bütçenin daha büyük olmasını istiyordu

AB Komisyonu, geçen Haziran ayında hazırladığı bütçe tasarısında, 2026 için 193,26 milyar euro çapında bir bütçe talep etmişti. Komisyon, bu paranın bir kısmının, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın desteklenmesinin yanı sıra, Avrupa'nın küresel ticari ve ekonomik rekabette güçlendirilmesi için de kullanılmasını istiyor.

Geçen yıl yapılan görüşmelerde, 2025 yılı için yaklaşık 200 milyar euroluk bir bütçe üzerinde mutabık kalınmış ve bir sonraki yıl, yani 2026'da bütçenin 186,24 milyar euro olması planlanıyordu. Ancak her yıl olduğu gibi AP, daha fazla para talep etmiş ve beklentisini 193,9 milyar euro olarak dile getirmişti.

Bütçenin yaklaşık dörtte biri Almanya'dan

AB'nin 2026 bütçesi, 2021-2027 arasındaki dönemi kapsayan, Çok Yıllı Mali Çerçeve döneminin altıncı bütçesi olacak. Söz konusu dönem için ayrılacak toplam kaynak, daha önce 1,1 trilyon euro olarak kararlaştırılmıştı. Birliğin lokomotif ülkelerinden Almanya, tek başına bu kaynağın yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor.

Federal hükümet, Almanya'nın AB'ye bu kadar çok para aktarmasını, ülke içinde zaman zaman eleştiren çevrelere, Almanya'nın Avrupa iç pazarından en çok yararlanan ülke olduğunu vurgulayarak yanıt veriyor.

Yeni çok yıllı dönem için pazarlıklar sürüyor

Brüksel'de bir süredir, 2028-2034 dönemi için yeni bir çok yıllı bütçenin pazarlıkları devam ediyor. AB Komisyonu, söz konusu yedi yıl için bütçenin, bir önceki çok yıllı döneme oranla yaklaşık 700 milyar euro artırılarak 2 trilyon euroya çıkarılmasını talep ediyor.

Ancak başta Almanya olmak üzere pek çok AB üyesi ülke bu talebe net bir dille karşı çıktığını duyurmuş durumda. Üye ülkelerin yanı sıra AP'de de, komisyonun bu bütçe planına karşı çıkan çok sayıda milletvekili var.

dpa / ET,MK

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
