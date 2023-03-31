Avrupa Birliği'nden Lübnan'a 60 Milyon Euroluk İnsani Yardım

BEYRUT, 31 Mart (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic Perşembe günü Suriyeli mülteciler de dahil olmak üzere Lübnan'daki en hassas durumdaki insanlar için 60 milyon euro (65,4 milyon ABD doları) tutarında insani yardım yapılacağını açıkladı.

BEYRUT, 31 Mart (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic Perşembe günü Suriyeli mülteciler de dahil olmak üzere Lübnan'daki en hassas durumdaki insanlar için 60 milyon euro (65,4 milyon ABD doları) tutarında insani yardım yapılacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Lübnan Delegasyonu, "Bugün açıklanan yeni AB insani yardım paketi, en çok ihtiyaç duyan insanlara yönelik gıda yardımı, nakit desteği, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi hayat kurtarıcı insani yardımlar sağlayacak. Ayrıca afetlere karşı hazırlık yapılmasına ve acil müdahalede bulunulmasına yardımcı olacak" açıklamasını yaptı.

Yeni paket, Lenarcic'in AB tarafından finanse edilen insani yardım projelerini takip etmek ve sahadaki insani yardım ortakları ve Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklandı.

Açıklamada finansmanın Lübnan nüfusunun artan yoksulluk seviyeleri, gıda güvensizliği ve hastalık salgınlarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde sağlandığı belirtildi.

Lenarcic, "Lübnan, giderek daha fazla insanı riske atan çok sayıda krizle karşı karşıya. Buna ek olarak, ülke yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bu da dünyanın kişi başına düşen en yüksek mülteci sayısı" dedi.

Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizlerin temel nedenlerinin bir an önce ele alınması gerektiğini belirten Lenarcic, "İnsani yardım Lübnan'daki çoklu krizlerin mağdurları için zaruri ama yine de bu altta yatan sorunlara bir çözüm değil" ifadelerini kullandı.