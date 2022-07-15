Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti

MADRİD, 15 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında iklim değişikliği konusunda işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir forum Perşembe günü Avrupa Komisyonu'nun İspanya'nın başkenti Madrid'deki temsilcilik ofisinde gerçekleşti. "Değişimin İtici Gücü Olarak Sürdürülebilir Finansman ve İklim Eylemi Alanlarında AB-Çin İşbirliğini Teşvik Etmek" başlığını taşıyan etkinlik, iklim değişikliği ile mücadele etmek için AB ile Çin arasında işbirliği fırsatları hakkında bir tartışma başlatma amacını taşıyordu.

Avrupalı ve Çinli kamu ve özel sektör temsilcileri yeşil finansmanda ilerlemeleri gözden geçirdi ve daha fazla ilerlemenin yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Xinhua'ya "Bu yeni bir platform ancak Çin ile Avrupa arasında büyük miktarda yatırım getirecek" diyen İspanya'daki Çin Kulübü Başkanı Margaret Chen, "Dünya karmaşık bir dönemden geçiyor ancak dünyanın düzgün işlemesi için hepimizin yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye ekledi.

Bu arada AB-Çin Vakfı Başkanı Augusto Soto, AB-Çin ilişkilerinde güven gerektiğine dikkat çekti ve forumun "dünyanın önde gelen uzmanlarının katılımıyla sürdürülebilir finansman" hakkında olduğunu söyledi. "İlişkilerimize çeşitli yönlerden bakabiliriz ancak en önemlisi karşılıklı güven" ifadelerini kullanan Soto, "bir tür olarak çevre bizim geleceğimiz" olduğu için yeşil yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei ile İspanya'nın Salamanca kentinin kent konseyleri forumun önemli organizatörleri arasında bulunuyorlardı ve forum sırasında resmi bir işbirliği bildirisi imzaladılar. İspanya'nın Çin Büyükelçiliği ve Çin'in İspanya Büyükelçiliği tarafından desteklenen etkinliğe her iki büyükelçi de katıldı.

Xinhua / Güncel