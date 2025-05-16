Avrupa Başbakanlarından Gazze İçin Ortak Açıklama

İrlanda, İspanya, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç ve Slovenya başbakanları, Gazze'deki insani felaket karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, Batı Şeria'daki demografik yapıyı değiştirme girişimlerini de reddettiklerini vurguladı.

Avrupalı başbakanlar yaptıkları Filistin konulu ortak açıklamada, "Gazze'de gözlerimizin önünde insan yapımı bir felaket yaşanırken sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Gazze'de 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten liderler, "Acil adımlar atılmazsa gelecek günlerde ve haftalarda daha fazlası açlıktan ölebilir." uyarısında bulundu.

İsrail hükümetine çağrıda bulunan 7 Avrupalı Başbakan, "İsrail hükümetini mevcut politikalarından geri adım atmaya, askeri operasyonlarını durdurmaya, ablukayı kaldırmaya, insani yardımların güvenli, hızlı, engelsiz şekilde girişi ile insani yardım aktörlerince insani prensiplere uygun şekilde dağıtımını sağlamaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil tüm insani yardım kuruluşlarının desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Tüm taraflara, iyi niyetle bir an önce ateşkes ve esir takası görüşmelerine dönme çağrısı yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın bu süreçteki rollerine dikkat çekildi.

İki devletli çözümün bu temel üzerine kurulabileceği belirtilen açıklamada, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeye devam edeceğiz. BM, Arap Birliği, Arap ve Müslüman devletleri gibi aktörlerle barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Yalnızca barış Filistinlilere, İsraillilere ve bölgeye güvenlik getirir; yalnızca uluslararası hukuka saygı, kalıcı barışı sağlayabilir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin değerlendirmelerin aktarıldığı açıklamada, "Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'daki artan yerleşimci şiddetini, yasa dışı yerleşim yerlerinin genişlemesini ve artan İsrail askeri operasyonlarını kınıyoruz." denildi.

Avrupalı başbakanlar, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek demografik değişiklik girişimlerini reddettiğini bildirdi.

"Bu yıkımı durdurma sorumluluğunu üstlenmeliyiz." sözleriyle sona eren ortak açıklamada İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Malta Başbakanı Robert Abela, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Slovenya Başbakanı Robert Golob ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in imzası yer aldı.