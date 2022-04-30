Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak

ARALIK, IĞDIR (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'nin yarından itibaren motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacağı belirtildi. Motosikletlerin tek yön geçişinin gündüz tarifesinde 20 lira 70 kuruş, gece tarifesinde ise 10 lira 35 kuruş olarak ücretlendirileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdiği anımsatılarak, tünelin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiği, İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlattığı kaydedildi. Açıklamada, "Avrasya Tüneli'ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20 lira 70 kuruş, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10 lira 35 kuruş olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek" denildi.

Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı belirtilerek, "Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek" denildi.