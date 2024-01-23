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Avrasya Tüneli'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere ceza kesildi

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Avrasya Tüneli'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücü ile araçtaki 2 kişiye 13 bin 375 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine sürücüler tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

Avrasya Tüneli'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücü ile araçtaki 2 kişiye 13 bin 375 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, 21 Ocak'ta, Avrasya Tüneli'nde iki sürücünün otomobilleriyle trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, konvoy oluşturan sürücülerin S.Ç. ile A.B. araçtan sarkanların ise O.A. ve İ.Ü. olduğunu belirledi.

Sürücü S.Ç. ile A.B'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirme", "konvoy yapma", "gereksiz ani yavaşlamak", "saygısızca araç kullanmak", "yönetmelikte belirtilen ölçülere aykırı plaka takmak", "cam filmi" ve "tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak" maddelerinden toplam 11 bin 995 lira cezai işlem uygulandı.

Araçlarda bulunan ve camdan sarkan O.A. ile İ.Ü'ye ise "emniyet kemeri takmamak"tan 690'ar lira idari para cezası uygulandı.

Sürücüler A.B. ve S.Ç. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Fatih Kumkapı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Ayrıca A.B'nin sürücü belgesine 100 ceza puanı doldurması nedeniyle el konuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Avrasya Tüneli Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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