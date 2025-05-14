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Avrasya Tüneli'nde Kamyonet Uyarı Levhasına Çarptı

Avrasya Tüneli'nde Kamyonet Uyarı Levhasına Çarptı
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Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik sınırını gösteren uyarı levhasına çarpan kamyonetin görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu, kamyonetin kaldırılmasıyla normale döndü.

Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik sınırını gösteren uyarı levhasına kamyonetin çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Avrupa Yakası'ndan Avrasya Tüneli'ne seyir halinde olan kamyonet sürücüsü yükseklik sınırının bulunduğu uyarı tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıkarken, levhada hasar oluştu.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kamyonetin uyarı levhasına çarpması başka bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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