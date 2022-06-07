AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu (2)

TUTUKLANDIEskişehir'de AVM otoparkında karşılaşıp tartıştığı eski eşi avukat Mervegül D.'yi ve yanındaki arkadaşı Furkan S.'yi bacağından tabancayla yaralayan Mete Arslanoğlu, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Eskişehir'de AVM otoparkında karşılaşıp tartıştığı eski eşi avukat Mervegül D.'yi ve yanındaki arkadaşı Furkan S.'yi bacağından tabancayla yaralayan Mete Arslanoğlu, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Arslanoğlu, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin tabancayla yaraladığı Mervegül D. ile Furkan S.'nin ise hastanedekileri tedavileri sürüyor.

ESKİŞEHİR,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title