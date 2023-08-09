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AVM'de yangın paniği kamerada: Vatandaşlar yemeklerini bırakıp kaçtı

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Bursa'da Kent Meydanı AVM'de çıkan yangın binlerce kişiye korku dolu anlar yaşattı. Yangın, Osmangazi ilçesinde bulanan Kent Meydanı AVM'de meydana geldi. Yemek katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek vatandaşların yemeklerini bırakıp kaçmasına sebep oldu. Yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Binlerce vatandaşın yemeklerini bırakıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

AVM'de yangın paniği kamerada: Vatandaşlar yemeklerini bırakıp kaçtı

BURSA - Bursa'da Kent Meydanı AVM'de çıkan yangın binlerce kişiye korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Osmangazi ilçesinde bulanan Kent Meydanı AVM'de meydana geldi. Yemek katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek vatandaşların yemeklerini bırakıp kaçmasına sebep oldu. Kent Meydanı AVM'de çıkan yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Binlerce vatandaşın yemeklerini bırakıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Güncel

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