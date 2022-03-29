AVM'de tartışmaya neden olan 'diş temizleme' standı kapatıldı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı. Tartışma anları öğrencinin cep telefonu kamerasına yansırken, yapılan incelemelerin ardından stant zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve sahiplerine idari para cezası verildi.

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce stant açılarak 'diş bakımı' yapıldı. Dün saat 15.30 sıralarında AVM'den çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartıştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince, çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti. Görüntülerde öğrenci "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

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