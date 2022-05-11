AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi (2)

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.

Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Osmangazi, alışveriş, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title