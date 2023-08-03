Avlu'da Caz by DS Automobiles: Önder Focan Yapı Kredi bomontiada'da sahne alacak

"Avlu'da Caz by DS Automobiles" konser serisi kapsamında caz müzisyeni Önder Focan, Yapı Kredi bomontiada'da sahne alacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, konser 10 Ağustos Perşembe akşamı ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Türk caz müziğinde uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan Önder Focan 20 yaşında cazla ilgilenmeye başladı ve çeşitli gruplarda yer aldı.

Focan, ünlü davulcu Bill Stewart ve Hammond B3 müzisyeni Sam Yahel ile kaydettiği "Beneath The Stars" ile Blue Note firmasından albüm çıkaran ilk Türk caz müzisyeni olma onuruna ulaştı.

Müzisyen, besteci, aranjör ve gitarist kimliğinin yanı sıra Türkiye'nin en eski caz kulübü Nardis Jazz Club'ın da sanat yönetmenliğini yapan Focan'ın son albümü "Aubergine/ Patlıcan" ise 2022'de dijital platformlarda yayınlandı.