MERSİN (İHA) - Avlanmaya giden balıkçılar, denizden balık yerine 2 konteyner çöp çıkardı

MERSİN - Doğu Akdeniz'in 25-30 mil açıklarına avlanmaya giden balıkçılar, balıktan çok, çöp çıkardı. Bir tekne bir avda 2 çöp konteynerini dolduran aralarında plastik şişe, çizme, megafon, donmuş zift, kasa ve poşetlerden oluşan çok miktarda atık malzeme çıkardı.

Doğu Akdeniz'de av sezonunun 15 Nisan'da bitecek olması nedeniyle Mersin'in Erdemli ilçesindeki bazı balıkçılar açıklarda avlanmaya başladı. 25-30 mil açılan ve kırmızı karides avına çıkan balıkçılar, denizden balık yerine çöp çıkardı. Av yasağı olacak bölgelerde bir süre önce avlanmayı bırakan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın'da tayfasını toplayarak açık denize teknesi ile açıldı. Sakın, bir günlük avında balıktan çok iki çöp konteynerini dolduran atık malzeme çıkardı. Karaya getirilen çöplerin tekrar denize gitmemesi için konteynere atıldı. Denizden çıkan çöpler arasından damaca, çizme, megafon, donmuş zift, kasa ve poşetlerden oluştuğu belirtildi.

"Çöpten takımlar çalışmadı"

Bir süredir denize çıkmadıklarını anımsatan Kooperatif Başkanı Yalçın Sakın," Dediler kırmızı karides çıkıyor. Bir çıkalım açık denize dedik, zaten aylardır çıkmıyoruz. Gittik bir ağ attık. Teknemiz durdu yürümüyor. Bir kaldırdık, çöp konteynerlerine attığımız çöpleri görüyorsunuz, çalışamadık. Takımlarımız çalışmıyor denizin içi pislik dolu. Gittik fırtına da olunca geri döndük geldik. Yaktığımız mazotu bile kurtaramadık" dedi.

"Doğayı kirlettiğimiz de denizi de kirletiyoruz"

Denizlerin çöp dolduğunu dile getiren Sakın," Yani derler ya denizin çöpçüsü trolcü diye, açık denizlerde 25 mil, 30 mil, 40 mil açık denizde bu pislikler. Bunlara bütün trolcü kardeşlerimiz duyarlı olurlarsa, çoğu da duyarlı pislikleri getiriyor, çalışmalarını yapıyoruz ama bizim tek bu çalışmaları yapmaya gücümüz yetmiyor. Teknelerimiz elverişli değil. Bir günkü çıkan pisliği koyduğum zaman ikincisi gün koyacak yerim olmuyor. Bunlar işte doğayı kirleten çöpler, poşetler, pet şişeler, plastikler hepsi denizde. Bunlar dere yataklarından geliyor, açık denizlere kadar gidiyor. Bunların gerçekten doğaya atılmaması lazım. Bunları bir şekilde toparlamak lazım. Yazık günah bak doğayı kirletiyoruz, doğayı kirlettiğimiz zaman denizleri de kirletiyoruz. Bu yüzden sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.