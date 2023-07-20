Avlanması Yasak Olan Yabani Hayvanlara Tazminat Bedelleri Belli Oldu

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) avlanması yasak olan yabani hayvanların 2023-2024 av döneminde avlanmaları halindeki tazminat bedelleri belli oldu. Avlanması yasak bu türlere zarar verenler hakkında 1 milyon 200 bin TL'yi bulan tazminat dışında, idari para ve hapis cezası da bulunuyor.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) avlanması yasak olan yabani hayvanların 2023-2024 av döneminde avlanmaları halindeki tazminat bedelleri belli oldu. Avlanması yasak bu türlere zarar verenler hakkında 1 milyon 200 bin TL'yi bulan tazminat dışında, idari para ve hapis cezası da bulunuyor.

DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 Av Dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere üç kategori yer alıyor. Listenin en başında, Anadolu'da nesli tamamen tükendiği düşünülürken, 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi kesinlikle yasak olan Anadolu parsına zarar verenlere uygulanacak tazminat bedeli 1 milyon 200 bin TL. Hem Anadolu parsı hem diğer koruma altındaki tüm türler için 105 bin TL'ye kadar idari para cezası ve tazminat bedelleri haricinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

Kararlara göre, bu kuşlara ait yumurtaların alınması da yasak ve atmacagiller ve doğangiller familyası için ceza aynı oranda, diğer türler için yüzde 50'si oranında uygulanacak.