Avlanan vaşak fotokapana takıldı

ANKARA - Nesli tükenme tehtidi altındaki Vaşak, avıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri anbean kaydetmeye devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğü nesli tükenme tehtidi altındaki Vaşağın, avıyla birlikte görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ormanın Hayaleti Av Sahnesinde Görüntülendi. Nadir bir karşılaşma, eşsiz bir an. Ülkemizin dört bir köşesinden muhteşem yaban hayatı görüntüleri gelmeye devam ediyor. Koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan Vaşak, avlanma sahneleriyle görüntülendi. Genel Müdürlüğümüzce doğada birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının sergiledi davranışlar izlenerek inceleniyor. Gerçekleştirilen tür koruma eylem projeleri sayesinde nesli tehlike altındaki türler doğal yaşam alanlarında yakından takip edilerek Gelecek Nesillere aktarılması sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.