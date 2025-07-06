Avlan Gölü Yine Kurudu, Yeni Su Depolama Projesi Bekleniyor

ANTALYA'da 1977'de kurutulan ve 2012'de ortasına yapılan yol kaldırıldıktan sonra yeniden su tutan Avlan Gölü, bu sene yine kurudu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün onayladığı yağmur sularının depolanmasını sağlayacak projenin ihale edilmesi bekleniyor.

Antalya ve Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından Elmalı ilçesinde 1030 metre yükseklikte, Elmalı Ovası'nın en çukur alanında 850 hektardan oluşan Avlan Gölü, 1977-78 yıllarında bilinçli olarak kurutuldu ve tarım arazisine dönüştürüldü. Gölün kurutulması doğal yaşama büyük zarar verdi. Avlan Gölü'nün ortasına, 1984-85 yıllarında bir kara yolu yapıldı. Yolun yağışlar nedeniyle biriken su altında kalmaması için de düzenli olarak düden kapakları açılıp uzun yıllar su tasfiyesi yapıldı.

YOL KALKTI, GÖL ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Göle yapılan bu müdahaleler nedeniyle bölgedeki ekosistem bozuldu, doğal yaşam ve tarım olumsuz etkilendi. 1997-98 yıllarında göl yeniden su tutmaya başladı, 2012 yılında da gölün ortasından geçen kara yolu kaldırıldı. Sonrasında yeniden su tutan Avlan Gölü, 2020 yılından sonra ise her yıl daha da artan kuraklık dönemine girdi. Göçmen kuşların da en önemli rotalarından biri olan göl, bu yıl neredeyse tamamen kurudu. Hem yağışların azalması hem de Elmalı'da ciddi düzeyde artan örtü altı tarımsal faaliyetlere bağlı 15 binin üzerinde yeni sondaj yapıldığı bildirildi. Yarısına yakınının kaçak olduğu değerlendirilen sondajlar nedeniyle gölü besleyen yer altı su kaynakları da hızla tükenmeye başladı.

PROJEYİ BAKAN ONAYLADI

Finike Yalnız Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Sarıkaya, Elmalı Ovası'nın yanı sıra düdenler aracılığıyla yer altından bağlantılı olduğu Finike Ovası'nın da uzun yıllardır en önemli su kaynağını oluşturan Avlan Gölü'nü kurtaracak projenin hazır olduğunu ve DSİ Bölge Müdürlüğü'nün ihalesinin beklendiğini söyledi. Göl ve bölgedeki yer altı su kaynaklarının kurumasının en önemli sebeplerinin başında kaçak sondajlar geldiğini belirten Orhan Sarıkaya, "Avlan Gölü için proje hazırladık. Bu proje için DSİ'ye gittik ancak bütçe olmadığı belirtildi. Antalya milletvekillerimizin desteğiyle geçen yıl Tarım ve Orman Bakanımız ile görüştük ve gölün hem bölge tarımı hem de doğal yaşam açısından önemini ve boşa akan yağmur sularının depolanmasını sağlayacak projemizi anlattık. Kendisinin çok hoşuna gitti ve proje bedeli 15 milyon TL'nin onayını verdi. DSİ Genel Müdürlüğü de onayladı ve Bölge Müdürlüğü'ne geldi. İhalenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

AVLAN GÖLÜ TABANDAN BİRÇOK YERİ BESLİYOR

Karagöl Havzası'ndan Avlan Gölü Havzası'na Su Aktarım Projesi'nin içeriği hakkında da bilgi veren Sarıkaya, "Bölgede DSİ Bölge Müdürlüğü'nce 2 yıl üst üste yağmur sularının ölçümü yapıldı. Elmalı'da yağmur sularının toplanıp geldiği dereler var ve yapılan ölçümlerde yağmur suyu miktarı toplam 40 milyon metreküp olarak belirlendi. Bu düdenlere giden su. Avlan Gölü'nün kapasitesi ise 13 milyon metreküp. Yani bir yılda boşa akan yağmur suları 3 kere gölü doldurabiliyor. Dolayısıyla göl su tuttuğu zaman taban suları da Arif köyünün de Yalnız köyünün de diğer köylerdeki tarımsal ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyor, sıkıntımız olmuyor. O göl aşağıdaki taban sularını besliyor. Projenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.