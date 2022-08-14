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Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı

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Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartala, veteriner hekim müdahale etti.

Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartala, veteriner hekim müdahale etti. Kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı.

Yığılca ilçesinde ormanlık alanda devriye atan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan kartal olduğunu gördü. Kartalı alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kartalın, avladığı yılanı yutamadığı belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Nefes alması sağlanan kartal, tedavi altına alındı.

Kartalın gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Güncel

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