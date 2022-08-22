Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı Güncel Haberler Tedavisi tamamlanan Kartalın doğaya salınması Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı DÜZCE - Düzce'de avladığı yılanı bütün halde yutması nedeniyle nefes almakta zorlanarak bitkin düşen kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı. Tedavisi tamamlanan Kartalın doğaya salınması Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı DÜZCE - Düzce'de avladığı yılanı bütün halde yutması nedeniyle nefes almakta zorlanarak bitkin düşen kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos'ta bulunan kartalın, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğündeki tedavisi tamamlandı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bütün olarak yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlanmış yeniden doğaya salınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Yılan kartalı türünden olan kartal, bulunduğu ormanlık alana salınmasının ardından gözden kayboldu. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Güncel Haberler

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