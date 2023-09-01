ANKARA-Avını taşıyan vaşağın görüntüsü, fotokapana yansıdı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapana, avladığı hayvanı taşıyan bir vaşağın görüntüsü yansıdı.

DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntüde, avladığı hayvanı boynundan ısırarak taşıyan bir vaşak yer aldı. DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin dört bir köşesinden muhteşem yaban hayatı görüntüleri gelmeye devam ediyor. Koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan vaşak, avlanma sahneleriyle görüntülendi. Genel Müdürlüğümüzce doğada birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının sergilediği davranışlar izlenerek inceleniyor. Gerçekleştirilen tür koruma eylem projeleri sayesinde nesli tehlike altındaki türler doğal yaşam alanlarında yakından takip edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor" denildi. (DHA)