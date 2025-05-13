DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Avenged Sevenfold Türkiye'de İlk Konserini Verecek

Avenged Sevenfold Türkiye'de İlk Konserini Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, 4 Haziran'da İstanbul Lifepark'ta Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirecek. 2000 yılında kurulan grup, birçok hit albümüyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini 4 Haziran'da İstanbul Lifepark'ta verecek.

Kaliforniya'da 2000 yılında kurulan grup, "Nightmare", "Hail to the King" ve "The Stage" adlı albümleriyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Progresif rock, metalcore ve heavy metal gibi türleri harmanlayan topluluk, vokalist Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman'dan oluşuyor.

%100 Metal'in sunumuyla gerçekleşecek etkinlik biletlerine Biletix ve Passo üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk kez konuştu

Ahmet Türk tarihi kararın ardından ilk kez konuştu
Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha

Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.