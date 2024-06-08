Avcılar Vicdan Hareketi Platformu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Avcılar Vicdan Hareketi Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Anadolu Gençlik Derneğinin de bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşundan oluşan platformun üyeleri, Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde toplandı.

Yaklaşık bin kişilik grup, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde Ambarlı Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Avcılar İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Abdullah Zerrar Cengiz, yaklaşık 9 aydır dünyanın gözü önünde pervasızca masum bir milleti soykırıma tabi tutan katil bir devletin katliamlarını kınamak için toplandıklarını söyledi.

Cengiz, Uluslararası Ceza Mahkemesinin açıkladığı yaptırımlara rağmen İsrail'in hiç kimseyi dinlemeden bebek, çocuk ve kadın ayırt etmeden, çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan masum insanları bombalamaya devam ettiğini kaydetti.

Platform olarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği vahşi ve insafsız saldırıları kınadıklarını ifade eden Cengiz, Filistin'in özgürlüğü için birlikte mücadele etme kararlılıklarını vurguladı.

Cengiz, "Siyonist zulmünün ve işgalinin sona ermesi, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler, Avcılar sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız." dedi.

Protestocu grup, açıklamanın ardından dağıldı.