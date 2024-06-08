Üye Girişi
Haberler

Avcılar Vicdan Hareketi Platformu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar Vicdan Hareketi Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı. İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Anadolu Gençlik Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı bin kişilik grup, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde Ambarlı Meydanı'na yürüdü. Platform üyeleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği vahşi ve insafsız saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Avcılar Vicdan Hareketi Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Anadolu Gençlik Derneğinin de bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşundan oluşan platformun üyeleri, Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde toplandı.

Yaklaşık bin kişilik grup, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde Ambarlı Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Avcılar İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Abdullah Zerrar Cengiz, yaklaşık 9 aydır dünyanın gözü önünde pervasızca masum bir milleti soykırıma tabi tutan katil bir devletin katliamlarını kınamak için toplandıklarını söyledi.

Cengiz, Uluslararası Ceza Mahkemesinin açıkladığı yaptırımlara rağmen İsrail'in hiç kimseyi dinlemeden bebek, çocuk ve kadın ayırt etmeden, çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan masum insanları bombalamaya devam ettiğini kaydetti.

Platform olarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği vahşi ve insafsız saldırıları kınadıklarını ifade eden Cengiz, Filistin'in özgürlüğü için birlikte mücadele etme kararlılıklarını vurguladı.

Cengiz, "Siyonist zulmünün ve işgalinin sona ermesi, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler, Avcılar sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız." dedi.

Protestocu grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Filistin Avcılar İsrail İHH Politika Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title