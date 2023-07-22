Avcılar ve Esenyurt'ta Suç Örgütüne Operasyon: 39 Gözaltı

AVCILAR ve Esenyurt'ta çok sayıda olaya karıştığı belirlenen Kerbela Y. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ve Esenyurt'ta "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı saldırı" gibi 8 olayı gerçekleştiren suç örgütünü belirledi. Bunun üzerine Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere 39 kişi yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 100 fişek, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.