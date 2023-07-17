Avcılar Sahilinde Zabıta Ekibine Saldırı: 3 Gözaltı

AVCILAR sahilinde dolaşanları rahatsız ederek, hamile bir kadın ve eşiyle tartışan 15-20 kişilik grup, kendilerine müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi motosikletli zabıta ekibine saldırdı. Saldırıda, Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralanırken saldırganlardan 3 kişi gözaltına alındı.