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Avcılar Sahilinde Zabıta Ekibine Saldırı: 3 Gözaltı

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AVCILAR sahilinde dolaşanları rahatsız ederek, hamile bir kadın ve eşiyle tartışan 15-20 kişilik grup, kendilerine müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi motosikletli zabıta ekibine saldırdı. Saldırıda, Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralanırken saldırganlardan 3 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR sahilinde dolaşanları rahatsız ederek, hamile bir kadın ve eşiyle tartışan 15-20 kişilik grup, kendilerine müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi motosikletli zabıta ekibine saldırdı. Saldırıda, Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralanırken saldırganlardan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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