Avcılar Sahili'nde Ölü Balıklar Kıyıya Vurdu
Avcılar Sahili'nde yüzeyde görülen balıklar dalgalarla birlikte kıyıya vurdu. Çevre sakinleri durumdan tedirgin oldu.
AVCILAR Sahili'nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Denizköşkler Plajı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gören çevre sakinleri durumdan tedirgin oldu.
Avcılar Sahili'nde 2 gün önce yüzeyde görülen balıklar dalgalarla sahile taşındı. Yosunlarla birlikte kumsala vuran balıkların ölü olduğu görüldü. Ölü balıkları görenler durumdan tedirgin olurken, sahilde güneşlenen Aziz Kazan, "Sabah geldik temizdi; bir dalga geldi. Bu dalga ölü balıkları da sahile taşıdı" diye konuştu.