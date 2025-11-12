Haberler

Avcılar Sahili'nde Motosikletli Gence Bıçaklı Saldırı

Avcılar Sahili'nde motosikletle giden iki arkadaş, otomobile binen dört kişi tarafından sıkıştırılarak kavgaya karıştı. Kavga sırasında motosikletli E.B., saldırgan tarafından bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı.

AVCILAR Sahili'ne motosikletle giden 2 arkadaşı otomobilde bulunan 4 kişi sıkıştırdı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken motosiklette bulunan 1 kişi bıçaklı saldırıda kolundan yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 9 Kasım Pazar akşamı kendisine ait motosiklete arkadaşını da alarak Avcılar Sahili'ne gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada motoskletin arkasından gelen ve otomobilde bulunan şüpheliler motosikleti sıkıştırdı. Motosiklette bulunan E.B.'ye hızlı gitmeleri konusunda uyarıda bulunan şüpheliler 2 arkadaşa küfür ve hakaret etti.Otomobilde bulunanlar motosikleti de sıkıştırdı.

BIÇAKLA YARALADI

İki arkadaş motosikleten inerken, otomobilde bulunan A.B.Ç. ve 3 arkadaşı E.B. ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Yaşanan kavga sırasında A.B.Ç., 1 kişiyi kolundan bıçaklayarak yaraladı; ardından olay yerinden hızla kaçtı. Bıçaklı saldırıda yaralanan motosikletli E.B.'nin arkadaşı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Saldırıya uğrayan E.B. kavga sırasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ardından da çektiği videoyu polise vererek saldırganlardan şikayetçi oldu. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.Ç. ile 3 arkadaşını gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
