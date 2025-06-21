Avcılar Sahili'nde Kadın Cesedi Bulundu

Avcılar Sahili'nde Kadın Cesedi Bulundu
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Avcılar Sahili'nde meydana gelen olayda, Yıldız Aksünger (58) isimli kadının cesedi bulundu. Olayın nedeninin araştırılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Avcılar Sahili'nde kadın cesedi bulundu. Ceset ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında kayalık alanda dolaşanlar sahilde yüzüstü ve hareketsiz yatan biri olduğunu fark etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler suyun içerisinde boynunda çantası bulunan kadını kıyıya getirdi. İnceleme sonucunda öldüğü anlaşılan kadının Yıldız Aksünger (58) olduğu belirlendi. Kadının cesedi olay yeri inceleme ekibi tarafından incelendi. Bedeninde kesici veya delici bir yaraya rastlanmayan kadının cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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