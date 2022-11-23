Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim

Güncel Haberler

Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim

AVCILAR'da atlı polisler sahil boyunca denetim yaptı.

AVCILAR'da atlı polisler sahil boyunca denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak 2018 yılında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, başta toplumsal olaylar olmak üzere halkın yoğun olduğu stat, spor salonu, konser, park ve caddelerde atlarıyla görev alıyor. İkisi kadın toplam 4 atlı polis ekibi Avcılar Sahili'nde Denizköşkler'den Ambarlı'ya kadar denetim yaptı. Denetimle ilgili konuşan Nesrin Kılıç, "Önce şaşırdım. Ama güzel bir şey. Bir olayda müdahale daha kolay olabilir" dedi. Necla Dülger ise, "Güvenlik açısından daha iyi oldu bence" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title