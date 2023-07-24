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Avcılar Plajında Tartışma Kavgaya Dönüştü

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Avcılar Belediyesi Plajı'nda çıkan tartışmada iki grup arasında çıkan kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

AVCILAR'da plajda çıkan tartışmada birbirlerine bıçak ve şişelerle saldırmaya çalışan kişileri çevredekiler ayırdı.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Plajı'nda dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri araya girerek tartışmayı önlemeye çalışırken, iki kişi bıçak ve şişe ile birbirlerine saldırmak istedi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar kavga Güncel Haberler

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