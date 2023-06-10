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Avcılar Metrobüs Durağı'nda Sarkıntılık İddiasıyla Adam Dövüldü

Avcılar Metrobüs Durağı'nda Sarkıntılık İddiasıyla Adam Dövüldü

Güncel Haberler

Avcılar metrobüs durağında bir adamın sarkıntılık yapması sonucu vatandaşlar ve kadın tarafından dövüldü. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar metrobüs durağında sarkıntılık iddiasıyla bir adam vatandaşlar ve kadın tarafından dövüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs kadına sarkıntılık yaptı. Yaşanan olaya kadının tepki göstermesiyle vatandaşlar adamı tuttu. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve kadın adamı dövdü. Sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıs polis gelene kadar vatandaşlar tarafından tutuldu. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Avcılar Güncel Haberler

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