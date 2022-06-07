İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU - Haberler

ESENYURT ile Avcılar'ın birleştiği noktadaki kavşağın kapatılma kararı yargıya taşındı. Kavşağın kapatılmasıyla Esenyurt 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yolun karşısındaki 500 metre uzaklıktaki hastaneye gidebilmek için en az 5 dakikalık yolun kat edilmek zorunda kalındığı belirtildi. Kaymakamlığın idare mahkemesine açtığı davaya özel hastanenin yönetimi de müdahil oldu.

Avcılar'daki Firuzköy ile Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nı birleştiren noktadaki kavşak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında bariyerlerle kapatıldı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma alanı ve polis karakollarına ulaşımın sağlandığı Esenyurt'tan gelen Doğan Araslı ile Firuzköy Bulvarı'nın kesiştiği yerdeki sola dönüşün kapatılmasına tepkiler oldu. İstanbul Valiliği, İBB, Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları, Esenyurt ile Avcılar belediyelerine yapılan başvurular üzerine dönüş yolu 2 ay sonra 18 Kasım 2019 tarihinde yeniden ulaşıma açıldı.

Kapatılan kavşağa yakın noktada bulunan özel hastanenin ambulans şoförü Önder Demir, "Avcılar'daki bir vakaya gidebilmek için bu trafik yoğunluğunda gereksiz ve çok uzun mesafe gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel