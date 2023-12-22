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Avcılar İlçe Emniyet Müdürü görevden alındı

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Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetmiş ve olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Özburun'un görevden alındığı duyuruldu.

AVCILAR İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetmiş ve olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Özburun'un Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alındığı açıklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun iddiaya göre kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlatıldığını açıklamıştı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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