Avcılar'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı Güncel Haberler Avcılar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Avcılar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. E-5 yanyol Topkapı istikametinde seyir halinde olan 06 BOC 121 plakalı otomobil ile 34 SE 0002 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 SE 0002 plakalı aracın vurduğu aydınlatma direği de yıkıldı. Kazada 06 BOC 121 plakalı otomobilin sürücüsü M.O. hafif yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 Avcılar mevkisi Topkapı istikametinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaynak: AA / Güncel Avcılar Güncel Haberler

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