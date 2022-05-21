AVCILAR'DAKİ TEKERLEK PANİĞİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ - Haberler

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AVCILAR'DAKİ TEKERLEK PANİĞİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cipin tekerleği böyle fırladıİhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kısa süre önce hareket halindeki cipten kopan tekerlek D-100 Karayolu yan yoldaki bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken dükkan sahibi tarafından durduruldu.

Cipin tekerleği böyle fırladı

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kısa süre önce hareket halindeki cipten kopan tekerlek D-100 Karayolu yan yoldaki bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken dükkan sahibi tarafından durduruldu. O anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan D-100 Karayolu yan yol üzerindeki iş yerinde olan Osman Arduç, geçen salı günü duyduğu gürültü üzerine araçtan kopan tekerleğin yuvarlanarak kendilerine doğru geldiğini fark etti. Hemen dışarı çıkan Arduç, iş yerinin vitrin camına doğru gelen tekerleğe müdahalede bulunarak durdurdu. Sürücü, sol arka tekerleği koptuğu için güçlükle kontrolünü sağladığı cipi biraz ileride durdurabildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Osman Arduç'un iş yerine doğru zıplayarak gelen tekerleği son anda fark ederek eliyle müdahale ettiği olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntüde tekerleğin cipten fırlama anı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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