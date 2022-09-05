Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay

AVCILAR'da hafta sonunda yapılan sürücü sınavı sırasında adayın aracını arkadan takip eden eğitmenin yolunu kesen iki kişi görevliye saldırmak istedi. Eğitmen kendisini biber gazı sıkarak koruyabildi.

Firuzköy Mahallesi'nde bulunan sürücü eğitim alanında Pazar günü adayların sınavı yapıldı. Bir aday tek başına sınavda ilerlerken yönetmeliğe göre kendisini sürücü kursu eğitmeni takip etmeye başladı. Adayın aracı ile eğitmenin aracının arasına ara yoldan bir minibüs girdi. Eğitmen bunun üzerine direksiyonu kırınca arkadan gelen otomobildekiler bu manevraya sinirlendi. İki kişi eğitmenin yolunu keserek aracını tekmelemeye ve saldırmaya başladı. Direksiyon başında neye uğradığını şaşıran eğitmen kendisini savunmak için araçta bulunan biber gazını sıkarak kaçtı. Beklemedikleri bu hareket karşısında bir an duraklayan iki kişi kaçan eğitmeni bulabilmek için peşine düşte. Eğitmen kaçarak yakındaki Firuzköy İlkokulu'nun bahçesine girdi. Olay üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Sürücü adayı da olanları görünce kaçarak uzaklaşırken, sınavı yarıda kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

CUMA GÜNKÜ OLAY