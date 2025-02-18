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Avcılar'daki Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Avcılar'daki Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Avcılar'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu, bazı araçlar zarar gördü. Ayrıca, yangın bölgesinde çalışmalara Türk Kızılay ve diğer ekipler de destek verdi.

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Servis Sokak'taki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak, alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ilçeden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İtfaiyenin yanı sıra AFAD, TÜDAK Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Türk Kızılay ekipleri ile bazı belediyeler alanda çalışanlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Yangının çıktığı alanda park halindeki bazı araçlar da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, TÜDAK ekipleri, yangının çıktığı yerde buldukları bir kediyi güvenli alana getirerek su içirdi. Ekiptekiler "Tüdak" ismini verdikleri kediyi sahiplenerek, araçlarına aldı.

Yangının çıktığı alanda zaman zaman atıklardan ufak çaplı alevlenmeler olurken, itfaiye ekipleri olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yapacak.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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