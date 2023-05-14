AVCILAR'DAKİ OKULUN KORİDORLARINDA OY KULLANMA YOĞUNLUĞU

İstanbul'da yoğun göç alan yerleşim birimlerinden Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Leyla Bayram İlkokulu'nda 75 sınıfta yaklaşık 4 bin 400 öğrenci eğitim görüyor. Leyla Bayram İlkokulu'nda 51 sandıkta oy kullanılacak. 19 bin 153 kayıtlı seçmenin bulunduğu okula oy kullanmaya gelenler yoğunluk oluşturdu. Oy vermek için seçmenlerin bazıları 45 dakikada sıra bekledi. Bir seçmen, "Bekliyoruz baya bir sıra var " diye konuştu. Başka bir seçmen ise, "Bu kadar beklemiyorduk. İlk defa kızımla oy kullanmaya geliyoruz " dedi. İki kişinin yardım ettiği güçlükle yürüyebilen 81 yaşındaki Züleyha Barış da oyunu kullananlar arasındaydı.

- İstanbul