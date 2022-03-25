AVCILAR'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM; 7 AY SONRA AYNI DUVARI YİNE DELDİLER

AVCILAR'da kentsel dönüşümdeki binanın yıktırılması sırasında delinen duvar, aradan 7 ay geçtikten sonra bu kez temel kazılırken ikinci kez delindi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bina geçen 26 Ağustos tarihinde yıktırılırken, bitişikteki binanın bahçe katındaki evin duvarı delindi. İçeriye tuğla ve beton parçaları girdi. İşten eve gelen veteriner hekim Seval Toydemir Karabulut, evlerindeki bir odada bakımını sürdürdükleri 'Eminecik' isimli köpeklerinin ayağından yaralandığını görünce onu tedavi ettirdi. Müteahhit firma bu olayın ardından duvarı ördürdü.

YİNE AYNISI OLDU

Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim üyesi Savaş Karabulut, 7 ay sonra önceki gece evine geldiğinde yine aynı oda ve aynı duvarın bir kez daha delindiğini, duvarlarda çatlaklar olduğunu gördü. Savaş Karabulut, "Müteahhit duvarda bir şey olmadığını öne sürdü. Ben de jeoloji alanında akademisyenim. Taşıyıcı kolonlarda bir şey yok. Ancak, aynı duvarıma ikinci kez zarar verildi. Geçen yıldaki olayda köpeğimiz travma geçirdi. Maddi açıdan zarara uğradım. Orada köpeğimize ait ilaç ve mamalar vardı, çöpe attık. Şikayetim üzerine 45 gün sonra duvarı yapabileceklerini söyledi. Daha sonra 'Uygun zamanda yaparız' dedi. Ben onların peşinden mi gideceğim. Bir özür bile dilemediler. Bu soğuk havada evde daha fazla kombi yakıyor, odamızı kullanamıyoruz. Bunun denetlenmesi, yaptırımının olması gerek" dedi.