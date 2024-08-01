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Avcılar'daki fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

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Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Avcılar'daki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Avcılar Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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