Haberler

Avcılar'daki Çöplük Ev Tekrar Temizlendi

Avcılar'daki Çöplük Ev Tekrar Temizlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir daire, komşularının şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi. Daha önce de benzer bir temizlik yapılmıştı. Evin sahibi, dezenfekte çalışmasına karşı çıkarak sadece sınırlı bir ilaçlama talep etti.

Avcılar'da daireden gelen koku üzerine komşularının şikayetçi olduğu evdeki çöpler, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aynı evin 4 yıl önce de çöple dolduğu ve belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirlendi. Çöpleri taşıyan görevlilere karşı çıkan Seydar Özvardar, evin dezenfekte edilmesine de karşı çıktı.

Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan Seydar Özvardar, 8 yıl önce annesini kaybettikten sonra geçirdiği trafik kazasında iki gözünü yitirdi. Kazanın ardından yalnız yaşamaya başlayan Özvardar'ın evi, temizlik yapılmadığı için birkaç yıl içinde çöplerle doldu. Komşuların şikayeti üzerine, Kasım 2021'de belediye ekipleri eve girerek zemine kadar biriken çöpleri temizledi.

ÜÇ YIL SONRA YENİDEN TEMİZLENDİ

Aradan geçen üç yılın ardından Özvardar'ın dairesi tekrar 'çöp eve' dönüştü. Apartman sakinlerinin yeniden Avcılar Kaymakamlığı'na başvurması üzerine, İlçe Sağlık, Tarım ve Emniyet Müdürlükleri ile Avcılar Belediyesi'nin zabıta, sağlık, temizlik ve veterinerlik birimlerinden oluşan ekip tekrar adrese geldi. Ekiplerin eşyaları almasına karşı çıkan ve direnen Özvardar, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Üç yıldır biriken çöpler ekiplerce kamyonlara yüklenerek götürüldü. Ancak Özvardar, dezenfekte çalışmasına izin vermedi. İlaçlama yapılırsa kalacak yeri olmadığını söyleyen Özvardar, tanıdığı bir kişinin daha sınırlı bir ilaçlama yapabileceğini belirtti. Komşular ise evde hiç temizlik yapılmadığını, kötü kokunun kendi dairelerine kadar geldiğini, ayrıca evde elektrik, su ve doğalgazın bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Gaziantep'teki feci kaza, umreden dönen yakınlarını karşılamaya giderken olmuş

Aynı aileden 3 kişinin can verdiği kazada kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.