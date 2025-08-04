Avcılar'daki 40 Yıllık Site 'Yarısı Bizden' ile Yenilendi

Avcılar'daki 40 Yıllık Site 'Yarısı Bizden' ile Yenilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi yenilediklerini açıkladı. Kentsel dönüşüm projeleri hız kazanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi yenilediklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'daki kentsel dönüşümü hızlandıracak "Yarısı Bizden" desteği sürüyor.

Bu kapsamda Avcılar ilçesi Cihangir mahallesindeki sitede 40 yıllık 3 blokun dönüşümü tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi 'Yarısı Bizden' kampanyamızla yeniledik." ifadelerini kullandı.

"Deprem korkusu yok"

Kampanyadan yararlanan hak sahibi Zafer Gezer, projenin harika olduğunu ve dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir imkan olmadığını belirterek, "Prosedür o kadar güzel ilerliyor ki... 'Kampanyaya gireceğim' diyorsun, evraklarını veriyorsun. Seni aynı gün arıyorlar. Çok güvenilir, sağlam binalar oldu. Hem malımız değer kazanıyor hem canımız güvene geçmiş oluyor. Kapıyı açıp binaya geldiğim zaman kalbimde, aklımda depremle alakalı bir korku yok." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor

Şimşek'in yüzünü güldüren grafik
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! Yolcuların bu cihazı kullanması yasaklanıyor
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu Ardahan'da vatandaştan olay sözler

Günlerdir felaketi yaşayan ilimizde vatandaştan olay iddia
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soru geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Ağustos ayı konut ve iş yeri kira zam oranı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.