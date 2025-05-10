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Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası, Ulaşım Aksadı

Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası, Ulaşım Aksadı
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi, ancak kazada yaralanan olmadı. Ulaşım bir süre aksadı.

Avcılar TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede ulaşımı aksattı.

Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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