Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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İstanbul Avcılar'da 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet ve taksinin sürücüleri, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu oluşan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
İstanbul Avcılar'da 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Avcılar E-5 yan yol Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 SY 8049 plakalı otomobil, 34 THV 66 plakalı taksiye çarptı, ardından motosikleti altına alarak sürükledi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet ve taksinin sürücüleri, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Trafik yoğunluğu oluşan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.